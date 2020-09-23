«Важно для Европы». Зеленский рассказал об общении с Путиным
Общение с российским лидером Владимиром Путиным ограничено, но предметно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske.
Он отметил, что поддерживает диалог с Путиным в рамках переговоров «нормандской четверки», а также в двустороннем формате, когда есть такая необходимость.
«Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы», - сказал Зеленский.
Кроме того, глава государства назвал себя перфекционистом и добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога.
"Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия", - отметил президент.
Ранее Зеленский в интервью Euronews заявил, что не опасается прямой дискуссии с Путиным. Кроме того, он выразил уверенность, что это наиболее верный формат разговора.
«Если есть возможность диалога и его результаты могут способствовать прекращению силового противостояния на востоке Украины, это необходимо сделать», - сказал он.
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