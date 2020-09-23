«Важно для Европы». Зеленский рассказал об общении с Путиным

Кроме того, глава государства назвал себя перфекционистом и добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога.

"Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия", - отметил президент.

Ранее Зеленский в интервью Euronews заявил, что не опасается прямой дискуссии с Путиным. Кроме того, он выразил уверенность, что это наиболее верный формат разговора.

«Если есть возможность диалога и его результаты могут способствовать прекращению силового противостояния на востоке Украины, это необходимо сделать», - сказал он.

