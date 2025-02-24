Ватикан: Состояние папы римского критическое

Состояние папы Римского Франциска остается критическим, сообщает пресс-служба Ватикана.

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Он госпитализирован с пневмонией. С 22 февраля у него не было респираторных приступов. Ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина.

Понтифику продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.

Ранее папа Римский перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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