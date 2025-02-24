Ватикан: Состояние папы римского критическое
24 февраля 202503:32
Состояние папы Римского Франциска остается критическим, сообщает пресс-служба Ватикана.
Он госпитализирован с пневмонией. С 22 февраля у него не было респираторных приступов. Ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина.
Понтифику продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.
Ранее папа Римский перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ватикан: Состояние папы римского критическое
- СМИ: Киев в случае соглашения с Вашингтоном будет выплачивать долг сотни лет
- В Конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
- Зеленский назвал требования к гарантиям безопасности
- В США заявили, что пересматривают свою политику в отношении России и Украины
- Мерц заявил, что Администрации Трампа безразлична судьба Европы
- Евросовет: Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине и обороне
- Бесчеловечный: Кадыров прокомментировал приказ Сталина о депортации чеченцев
- В США заявили, что сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева
- Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru