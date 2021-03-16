Ватикан отказался благословлять однополые браки, назвав их «грехом»
Представители секс-меньшинств, заключающие однополые браки, не могут рассчитывать на благословение со стороны Римской Католической Церкви, сообщила Конгрегация доктрины веры, в чьи обязанности входит наблюдение за «чистотой и моралью вероучения», сообщает «РЕН ТВ».
Как отметили в Ватикане, брак является «неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни». Там считают, что однополые браки - «грех», который священники не вправе благословлять.
В сообщении подчеркивается, что Римская церковь не осуждает людей, «вовлеченных в однополый союз», и призывает относиться к ним «с состраданием и уважением».
Ранее известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН прокомментировал поддержку легализации однополых браков папой римским Франциском.
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