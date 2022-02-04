Вашингтон ввел санкции против граждан Белоруссии
Американские власти ввели визовые ограничительные меры против ряда белорусских граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, это связано с деятельностью Минска за рубежом, «направленную против диссидентов».
«Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Белоруссии», — сказал дипломат. Отмечается, что Вашингтон осуждает все подобные действия, в том числе попытку насильственного возвращения в страну олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Игр в Токио.
Напомним, после скандала с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая попросила политическое убежище в Польше после конфликта с тренерами на Олимпиаде-2020, США ввели санкции против Олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет сын президента Виктор Лукашенко.
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