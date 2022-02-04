Вашингтон ввел санкции против граждан Белоруссии

По его словам, это связано с деятельностью Минска за рубежом, «направленную против диссидентов».

«Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Белоруссии», — сказал дипломат. Отмечается, что Вашингтон осуждает все подобные действия, в том числе попытку насильственного возвращения в страну олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Игр в Токио.

Напомним, после скандала с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая попросила политическое убежище в Польше после конфликта с тренерами на Олимпиаде-2020, США ввели санкции против Олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет сын президента Виктор Лукашенко.

