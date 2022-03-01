Польша начала процесс изъятия недвижимости РФ в Варшаве

В МИД Польши сообщили о начале изъятия недвижимости РФ, среди которых здания школы при посольстве РФ в Варшаве, передает РИА Новости.

Отмечается, что МИД обратился в госорганы для возбуждения исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, «находящихся в незаконном владении РФ». Указывается, что здания находятся в Варшаве по адресу улица Собеского 100 и улица Келецкая 45.

Как пишет агентство, по адресу Келецкая находится школа при посольстве РФ, а по адресу Собеского ранее проживали дипломаты, сейчас зданию необходим ремонт.




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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Польша
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