Польша начала процесс изъятия недвижимости РФ в Варшаве
В МИД Польши сообщили о начале изъятия недвижимости РФ, среди которых здания школы при посольстве РФ в Варшаве, передает РИА Новости.
Отмечается, что МИД обратился в госорганы для возбуждения исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, «находящихся в незаконном владении РФ». Указывается, что здания находятся в Варшаве по адресу улица Собеского 100 и улица Келецкая 45.
Как пишет агентство, по адресу Келецкая находится школа при посольстве РФ, а по адресу Собеского ранее проживали дипломаты, сейчас зданию необходим ремонт.
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