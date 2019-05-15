Вашингтон отозвал госслужащих из посольства в Ираке

Госдеп США распорядился вывезти из Ирака всех американских госслужащих, чья работа не связана с оперативными службами, сообщает американское посольство в Багдаде.

Как отмечает «Газета.ру», также временно прекращено предоставление визовых услуг американской дипмиссией в Ираке. Причины решения не уточняются.

Ранее сообщалось Центральным командованием Вооружённых сил США о повышении уровня тревоги в Ираке из-за потенциальной угрозы со стороны Ирана, пишет RT. Накануне в эфире НСН востоковед Гумер Исаев рассказал, почему, по его мнению, несмотря на эскалацию конфликта, до прямого вторжения США в Иран не дойдёт.

