Вашингтон отозвал госслужащих из посольства в Ираке
Госдеп США распорядился вывезти из Ирака всех американских госслужащих, чья работа не связана с оперативными службами, сообщает американское посольство в Багдаде.
Как отмечает «Газета.ру», также временно прекращено предоставление визовых услуг американской дипмиссией в Ираке. Причины решения не уточняются.
Ранее сообщалось Центральным командованием Вооружённых сил США о повышении уровня тревоги в Ираке из-за потенциальной угрозы со стороны Ирана, пишет RT. Накануне в эфире НСН востоковед Гумер Исаев рассказал, почему, по его мнению, несмотря на эскалацию конфликта, до прямого вторжения США в Иран не дойдёт.
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