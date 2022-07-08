Вашингтон отказался комментировать новые поставки оружия Украине

«Я действительно не хочу вдаваться в дискуссии о конкретных видах вооружений», – заявил он. Чиновник отметил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде абсолютное большинство членов НАТО дали понять, что страны-участницы блока в любом случае продолжат оказывать военную помощь Украине.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявил, что перепродажа Киевом поставляемого странами Запада оружия на черном рынке была предсказуема, так как силовики Украины во многом не подготовлены к его использованию.

