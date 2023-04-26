Вашингтон и Сеул согласовали механизм консультаций на случай атаки КНДР

В Сеуле уточнили, что речь идет о возможной ядерной атаке со стороны Пхеньяна.

Отмечается, что США продолжат военную поддержку Южной Кореи. Вашингтон будет размещать стратегические вооружения на полуострове в «постоянном и рутинном порядке», заявили в Сеуле.

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты работают над «дипломатическим прорывом» в отношениях с КНДР, передает «Радиоточка НСН».

