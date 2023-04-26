Вашингтон и Сеул согласовали механизм консультаций на случай атаки КНДР
26 апреля 202321:14
Южная Корея согласовала с США механизм немедленных консультаций по линии глав государств в случае нападения КНДР, сообщают СМИ.
В Сеуле уточнили, что речь идет о возможной ядерной атаке со стороны Пхеньяна.
Отмечается, что США продолжат военную поддержку Южной Кореи. Вашингтон будет размещать стратегические вооружения на полуострове в «постоянном и рутинном порядке», заявили в Сеуле.
Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты работают над «дипломатическим прорывом» в отношениях с КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru