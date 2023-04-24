Южная Корея запретит к экспорту в Россию и Белоруссию 798 товаров

Меры начнут действовать с 28 апреля, отмечает телеканал «360». Для экспорта товаров будет необходимо получить специальное разрешение у правительства.

В список продукции, которую затронуло усиление экспортного контроля, вошли промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной и химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже $50 тысяч долларов, проводники, квантовые компьютеры и детали для них.

Отмечается, что компаниям, получившим разрешение на вывоз товаров до 27 апреля, не придется заново подавать документы заново. В дальнейшем власти Южной Кореи будут рассматривать заявки на экспорт индивидуально, пишет РИА ФАН. Разрешения могут предоставить компаниям, которые соответствуют всем требованиям; необходимые для этого критерии не уточняются.

