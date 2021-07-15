Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Нигерии

Нигерия зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат был одобрен Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC).

Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали уже в 68 странах. По подсчетам РФПИ, общее население одобривших вакцину государств составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения планеты.

Ранее в РФПИ сообщили о регистрации препарата «Спутник Лайт» в Казахстане, напоминает РИА ФАН. Российскую однокомпонентную вакцину одобрило министерство здравоохранения республики, отмечает RT.

