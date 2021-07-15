Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Казахстане

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан зарегистрировало вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба фонда.

В сообщении отмечается, что регистрации однокомпонентной российской вакцины «сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета».

Вакцина «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V». О намерении вакцинироваться именно этим препаратом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КазахстанКоронавирусВакцинацияВакцинаСпутник V
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