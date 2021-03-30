Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Мали

Республика Мали стала 58-й страной, где была одобрена российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении уточняется, что препарат получил разрешение на применение в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В настоящее время «Спутник V» занимает второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобрений, выданных государственными регулирующими органами. Общее население стран, где разрешили применение российского препарата, превышает 1,5 миллиарда человек.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что совместное с Россией производство «Спутник V» на территории страны может начаться уже в апреле, сообщает RT. По его словам на начальном этапе планируется выпускать до 9 млн доз вакцины в месяц.

