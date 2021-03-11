Вакцину от коронавируса компании Janssen одобрили в Европе

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило к использованию на европейском рынке вакцину от COVID-19, разработанную компанией Janssen, сообщает пресс-служба регулятора ЕС.

В сообщении говорится, что данные по препарату, который рекомендован лицам отстарше 18 лет, «предоставлены в полном объёме, отвечают критериям эффективности, безопасности и качества», в связи с чем ЕМА рекомендует «предоставить вакцине условное регистрационное удостоверение».

Вакцина от компании Janssen, которая является фармацевтическим подразделением американской фирмы Johnson & Johnson, стала четвёртым препаратом, получившим одобрение для использования на территории Евросоюза.

Ранее глава земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что российская вакцина «Спутник V» является большим шансом как можно скорее вернуться к нормальной жизни, сообщает журнал «Профиль». Политик призвал правительство Германии убедить Евросоюз в необходимости закупить у производителей соответствующее количество препарата.

