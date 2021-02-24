Вакцинация от коронавируса стартовала на Украине
Глава Черкасской области Украины Александр Скичко в своём Facebook заявил, что с его региона в стране началась вакцинация от коронавируса.
По его словам, получено 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Скичко добавил, что вакцинация является добровольной, первыми смогут привиться врачи и сотрудники медучреждений, работающие с пациентами с COVID-19.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране Украине должна начаться как только регионы получат первые партии препарата, сообщает РИА ФАН. По его словам, он сам готов получить прививку «вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий».
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