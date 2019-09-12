Вакханалия для Запада. Для чего Лукашенко ругает выборы?
Политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, для чего в республике используются выборы, получившие от главы государства нелестный отзыв.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вакханалией начавшуюся в стране избирательную кампанию в парламент, а также парламентские выборы — репетицией к предстоящим президентским, сообщает ТАСС. По его словам, нельзя допустить попыток «расшатать страну» в этот период.
Таким образом глава государства старается понравиться Западу, предположил в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, ни Запад, ни сам Лукашенко от парламента и выборов не ожидают ничего особенного, однако избирательная кампания всегда остаётся хорошим способом заработать денег, о чём прекрасно знает и белорусский лидер, и западные фонды, выделяющие деньги оппозиционерам. О ситуации всем известно, и она всех устраивает.
«Лукашенко, конечно, старается понравиться Западу. Он старается, чтобы белорусский парламент всё-таки был признан на Западе. А я напомню, что с 1996 года он там не признан. С тех пор было несколько попыток признания, включения Беларуси в ПАСЕ и так далее. Но Лукашенко отказывается отменять смертную казнь, что является препятствием для вхождения в ПАСЕ. Беларусь уже 25 лет отсутствует там. Лукашенко считает, что это экономия денег на командировки депутатов. С другой стороны, в последние годы наши депутаты стали ездить по Европе, небольшие деньги даже им на это выделяются, они ездят, пытаются диалог вести с Западом.
По большому счёту, парламент в Беларуси является декоративной структурой, даже, думаю, сам Лукашенко не ждёт от него каких-то прорывов в отношениях с Западом. Но в то же время он рассчитывает, что если выборы пройдут более-менее спокойно и честно, то, может, будет небольшое потепление в отношении него персонально, в отношении восприятия белорусского режима. Но надо понять, что Запад тоже не питает иллюзий, хотя некоторые западные фонды пытаются работать на белорусском политическом поле. И предвыборная кампания в стране — хорошая возможность для них подзаработать. На это выделяются гранты, они частично разворовываются — и белорусскими властями, и оппозиционными структурами, и спецслужбами, ну, и теми, кто эти деньги даёт. Поэтому это хороший политический бизнес. Это все знают, всех устраивает, в том числе, и белорусскую власть», — рассказал Болкунец.
Сами же выборы в Белоруссии, по словам политолога, являются именно что вакханалией, как метко выразился Лукашенко. Ни выбора, ни каких-либо инструментов воздействия на реальную политику у белорусского народа нет, но нет наряду с этим и запроса на справедливость.
«Никаких выборов в Беларуси нет»
«Зная, как в Беларуси проходят парламентские выборы, я уверен, что Александр Григорьевич уже ознакомился со списком людей, которые будут назначены его устным или письменным распоряжением в парламент. Очевидно, что никаких выборов в Беларуси нет. Это и есть декорация или, как он называет, вакханалия. Несмотря на допуск некоторых оппозиционных кандидатов, никто не будет считать голоса, станут депутатами те лица, кто получит на это согласие от Лукашенко лично. В прошлые парламентские выборы за неделю до выборов были опубликованы списки депутатов прямо с процентами, которые они должны были получить. И эти данные полностью совпали с теми, которые потом озвучила Центральная избирательная комиссия. В этом отличие от российских выборов, которые были не так давно в Мосгордуму — там, конечно, тоже есть изъяны, но, по крайней мере, есть допуск участников и наблюдателей к подсчёту голосов. И, по крайней мере, туда прошли лица, представлявшие оппозицию. В Беларуси это вообще невозможно. Конечно, будут оппозиционеры, которые будут стремиться попасть в парламент. Я даже не исключаю, что Лукашенко в угоду Западу пропустит трёх-четырёх человек. Но в целом никаких выборов нет. И, более того, нет в обществе запроса на парламентские выборы», — констатировал политолог.
Напомним, выборы в верхнюю палату парламента Белоруссии (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) — на 17 ноября. Президентские выборы в республике пройдут в 2020 году, не позднее 30 августа.
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