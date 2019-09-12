Вакханалия для Запада. Для чего Лукашенко ругает выборы?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вакханалией начавшуюся в стране избирательную кампанию в парламент, а также парламентские выборы — репетицией к предстоящим президентским, сообщает ТАСС. По его словам, нельзя допустить попыток «расшатать страну» в этот период.

Таким образом глава государства старается понравиться Западу, предположил в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, ни Запад, ни сам Лукашенко от парламента и выборов не ожидают ничего особенного, однако избирательная кампания всегда остаётся хорошим способом заработать денег, о чём прекрасно знает и белорусский лидер, и западные фонды, выделяющие деньги оппозиционерам. О ситуации всем известно, и она всех устраивает.

«Лукашенко, конечно, старается понравиться Западу. Он старается, чтобы белорусский парламент всё-таки был признан на Западе. А я напомню, что с 1996 года он там не признан. С тех пор было несколько попыток признания, включения Беларуси в ПАСЕ и так далее. Но Лукашенко отказывается отменять смертную казнь, что является препятствием для вхождения в ПАСЕ. Беларусь уже 25 лет отсутствует там. Лукашенко считает, что это экономия денег на командировки депутатов. С другой стороны, в последние годы наши депутаты стали ездить по Европе, небольшие деньги даже им на это выделяются, они ездят, пытаются диалог вести с Западом.