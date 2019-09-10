Шушкевич сравнил уровень цензуры в России и Белоруссии
Экс-председатель Верховного совета республики признался НСН, что попадание Белоруссии в рейтинг стран с жёсткой цензурой оправдано.
Десятку стран с самой жёсткой цензурой прессы составил Комитет по защите журналистов. Согласно отчёту, опубликованному на сайте международной организации, лидером в этом рейтинге стала Эритрея. На втором месте — КНДР, далее следуют Туркменистан, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН подтвердил справедливость включения республики в рейтинг.
«Однозначно, что Беларусь является одним из лидеров по жестокости цензуры прессы. Потому что у нас пресса должна работать в режиме самоцензуры, иначе их прикроют. Кроме того, становятся недоступными сайты, которые позволяют себе критически высказаться о власти. Я думаю, это нормальный рейтинг, у них есть все основания так писать», — заявил Шушкевич.
При этом он отметил, что в России пропаганда тоже сильна, но пока не дотягивает до уровня Белоруссии. Стоит заметить, что Россия в рейтинг по зацензурированности СМИ не вошла.
«У нас положение прессы примерно такое же, как было в Советском Союзе. В лучшем случае две-две с половиной независимые газеты, но работающие в режиме самоцензуры. Тираж их составляет в совокупности 50-70 тысяч. Выходят они два раза в неделю. А “Советская Б” («СБ. Беларусь сегодня» — прим. НСН) выходит четыре раза в неделю, и тираж у них полмиллиона экземпляров. О какой свободе слова может идти речь? Общество утопает во лжи государственной прессы. В России что-то похожее, но всё-таки гораздо лучше, чем у нас», — подчеркнул экс-председатель Верховного Совета республики.
Потребность в информации о реальном положении дел при этом в республике сохраняется, добавил Шушкевич. За ней приходится обращаться к Всемирной паутине, и, разумеется, сверять источники.
«Конечно, есть потребность. Есть отвращение от того, что происходит одурачивание населения государственной прессой. В лживости её очень легко уличить. Все смотрят информацию в интернете, но там же её много. Приходится разбираться во многих вопросах путём обращения на несколько сайтов. Лично я так делаю», — заключил Шушкевич.
Добавим, рейтинг Комитета по защите журналистов был составлен на основе ряда критериев: отсутствия и/или ограничения частных или независимых СМИ, законов об уголовно преследуемой диффамации (оглашение в печати позорящих кого-либо сведений — прим. НСН), уголовных ограничений за распространение ложных новостей. Кроме того, учитывались блокировки сайтов, глушение зарубежного вещания, блокировка иностранных корреспондентов, слежка за журналистами со стороны властей, ограничения на передвижение журналистов, требования получения лицензии для ведения журналистской деятельности, ограничения на электронную запись и распространение, целевые хакерские или троллинговые кампании.
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