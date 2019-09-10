Шушкевич сравнил уровень цензуры в России и Белоруссии

Десятку стран с самой жёсткой цензурой прессы составил Комитет по защите журналистов. Согласно отчёту, опубликованному на сайте международной организации, лидером в этом рейтинге стала Эритрея. На втором месте — КНДР, далее следуют Туркменистан, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН подтвердил справедливость включения республики в рейтинг.

«Однозначно, что Беларусь является одним из лидеров по жестокости цензуры прессы. Потому что у нас пресса должна работать в режиме самоцензуры, иначе их прикроют. Кроме того, становятся недоступными сайты, которые позволяют себе критически высказаться о власти. Я думаю, это нормальный рейтинг, у них есть все основания так писать», — заявил Шушкевич.

При этом он отметил, что в России пропаганда тоже сильна, но пока не дотягивает до уровня Белоруссии. Стоит заметить, что Россия в рейтинг по зацензурированности СМИ не вошла.