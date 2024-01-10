Вагоны без сидений появились в метро Сеула

В Южной Корее в метро Сеула запустили вагоны без сидячих мест. Это должно увеличить число пассажиров и снизить загруженность, сообщил информпортал Sedaily.

По его данным, пилотные вагоны появились на 4-ой линии сеульского метро. Ожидается, что их ввод уменьшит давку на 40%, также будет обеспечено дополнительно 12,6 кв. м посадочных мест на каждый вагон.