Вагоны без сидений появились в метро Сеула

В Южной Корее в метро Сеула запустили вагоны без сидячих мест. Это должно увеличить число пассажиров и снизить загруженность, сообщил информпортал Sedaily.

По его данным, пилотные вагоны появились на 4-ой линии сеульского метро. Ожидается, что их ввод уменьшит давку на 40%, также будет обеспечено дополнительно 12,6 кв. м посадочных мест на каждый вагон.

«Зона сплошного заражения»: Южная Корея в случае войны повторит судьбу Чернобыля

Программа по внедрению в подземку поездов без сидений будет расширена в будущем, если эффект от снижения заторов будет действительно заметен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в новогодние дни.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МетрополитенСеулЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры