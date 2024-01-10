Вагоны без сидений появились в метро Сеула
В Южной Корее в метро Сеула запустили вагоны без сидячих мест. Это должно увеличить число пассажиров и снизить загруженность, сообщил информпортал Sedaily.
По его данным, пилотные вагоны появились на 4-ой линии сеульского метро. Ожидается, что их ввод уменьшит давку на 40%, также будет обеспечено дополнительно 12,6 кв. м посадочных мест на каждый вагон.
Программа по внедрению в подземку поездов без сидений будет расширена в будущем, если эффект от снижения заторов будет действительно заметен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в новогодние дни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru