Путин и Меркель обсудили животрепещущие темы по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В беседе они обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, а также положение дел на Украине, в Сирии и Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры Германии и России, в частности, высоко оценили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся на днях в Донбассе между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Кроме того Путин и Меркель обсудили положение дел на рынке нефти. Что касается COVID-19, то они подчеркнули важность тесной координации усилий в борьбе с инфекцией при активном участии Всемирной организации здравоохранения.
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