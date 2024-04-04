В Зимбабве объявили режим национального бедствия в связи с засухой
Режим национального бедствия объявили в Зимбабве из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей. Об этом заявил президент страны Эммерсон Мнангагва, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек, как предполагалось ранее. Но мы не допустим, чтобы кто-то умирал от голода», — подчеркнул президент.
Как отметил Мнангагва, страна закупит зерно за границей. Также политик обратился с просьбой оказать помощь к мировому сообществу, по словам президента, Зимбабве требуется дополнительно $2 млрд.
Глава государства указал, что в борьбе с засухой и ее последствиями первоочередными являются строительство плотин и ирригация.
«В этом плане нам, конечно, очень пригодятся знания и навыки таких стран, как Россия, которая обладает богатейшим опытом в данной области», — отметил Мнангагва.
Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с РФ Олег Кобяков заявил, что бесплатные поставки зерна из России в страны Африки, в том числе в Зимбабве, внесли большой вклад в борьбу с голодом в этих государствах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru