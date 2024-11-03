В жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум прогремел взрыв
3 ноября 202416:41
Взрыв в жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум, сообщает местный телеканал TRT Haber.
По последним данным, погиб один человек, множество пострадали.
Взрывная волна повредила близлежащие дома и офисы. Причины инцидента пока неизвестны, ведутся спасательные работы.
Ранее, 23 октября, около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт. По данным местных СМИ, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода, после чего завязалась перестрелка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум прогремел взрыв
- Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области
- В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома
- Аквариумных рыбок пускали на крабовые палочки и гребешки в Пскове
- На Тайване самолет ударился крылом о ВПП при посадке
- СМИ: Канье Уэст может выступить в Санкт-Петербурге в ноябре
- СМИ: Новая песня «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «Русские, вперед»
- В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала
- Володин: Госдума скоро рассмотрит законопроект о запрете продажи зажигалок детям
- В Telegram появятся новые функции мини-приложений, включая полноэкранный режим
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru