В жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум прогремел взрыв

Взрыв в жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум, сообщает местный телеканал TRT Haber.

Число погибших при взрыве в Черкесске выросло до четырех

По последним данным, погиб один человек, множество пострадали.

Взрывная волна повредила близлежащие дома и офисы. Причины инцидента пока неизвестны, ведутся спасательные работы.

Ранее, 23 октября, около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт. По данным местных СМИ, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода, после чего завязалась перестрелка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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