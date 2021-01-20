В здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва

В Верховном суде США объявили угрозу взрыва, однако людей не эвакуируют, сообщает CNN..

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают сегодня, покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Джо Байдена. На вертолёте Трамп отправился на авиабазу Эндрюс, чтобы провести свою последнюю церемонию в качестве президента.

После американский лидер прибудет в свою резиденцию в штате Флорида. Трамп решил не посещать церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая пройдет в Вашингтоне в среду после 19:00 по московскому времени.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента США
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