В японском парламенте появится комиссия по НЛО

В парламенте создадут комиссию по НЛО, сообщило агентство Kyodo.

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Депутаты Японии переживают, что неопознанные воздушные явления могут оказаться неким секретным оружием других стран и представлять угрозу.

Возглавит группу депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений бывший министр обороны Ясукадзу Хамада. Комиссия начнет работу с 6 июня.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет, тогда Галактика будет колонизирована, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТИЦ «КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»
ТЕГИ:НаукаЯпонияНЛО

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