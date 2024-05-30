В японском парламенте появится комиссия по НЛО
В парламенте создадут комиссию по НЛО, сообщило агентство Kyodo.
Депутаты Японии переживают, что неопознанные воздушные явления могут оказаться неким секретным оружием других стран и представлять угрозу.
Возглавит группу депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений бывший министр обороны Ясукадзу Хамада. Комиссия начнет работу с 6 июня.
Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет, тогда Галактика будет колонизирована, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru