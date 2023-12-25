Рядом с самолетом Байдена засняли НЛО
В США два плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом главы государства Джо Байдена, сообщает New York Post.
Это произошло во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса. Объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру двух местных жителей. Они снимали президентский лайнер. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект. Объект появился на видео два раза.
Ранее бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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