Рядом с самолетом Байдена засняли НЛО

В США два плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом главы государства Джо Байдена, сообщает New York Post.

В США допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций

Это произошло во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса. Объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру двух местных жителей. Они снимали президентский лайнер. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект. Объект появился на видео два раза.

Ранее бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото с сайта politros.com
ТЕГИ:Джо БайденСШАНЛО

Горячие новости

Все новости

партнеры