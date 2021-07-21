В Индии человек впервые умер от птичьего гриппа

Медики устанавливают, кто мог контактировать с заболевшим. Медицинским работникам, которые ухаживали за мальчиком, посоветовали самоизолироваться.

Вспышки птичьего гриппа довольно часто возникают в Индии, однако это первый случай с летальным исходом, пишут «Известия». При этом источник Times of India рассказал, что при заболевании птичьим гриппом вероятность смерти повышается до 60%.

