В Индии человек впервые умер от птичьего гриппа
В Индии 11-летний мальчик стал первой жертвой птичьего гриппа, сообщила газета Times of India.
Ребенка госпитализировали 2 июля с высокой температурой и кашлем. Врачи рассказали, что подозревали у мальчика коронавирус, но все тесты оказались отрицательными. Затем они выяснили, что ребенок заболел птичьим гриппом.
Медики устанавливают, кто мог контактировать с заболевшим. Медицинским работникам, которые ухаживали за мальчиком, посоветовали самоизолироваться.
Вспышки птичьего гриппа довольно часто возникают в Индии, однако это первый случай с летальным исходом, пишут «Известия». При этом источник Times of India рассказал, что при заболевании птичьим гриппом вероятность смерти повышается до 60%.
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