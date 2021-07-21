В Индии человек впервые умер от птичьего гриппа

В Индии 11-летний мальчик стал первой жертвой птичьего гриппа, сообщила газета Times of India.

Ребенка госпитализировали 2 июля с высокой температурой и кашлем. Врачи рассказали, что подозревали у мальчика коронавирус, но все тесты оказались отрицательными. Затем они выяснили, что ребенок заболел птичьим гриппом.

Летальность 50%. Вирусолог заявил, что птичий грипп опаснее коронавируса

Медики устанавливают, кто мог контактировать с заболевшим. Медицинским работникам, которые ухаживали за мальчиком, посоветовали самоизолироваться.

Вспышки птичьего гриппа довольно часто возникают в Индии, однако это первый случай с летальным исходом, пишут «Известия». При этом источник Times of India рассказал, что при заболевании птичьим гриппом вероятность смерти повышается до 60%.

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ФОТО: pixabay.com
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