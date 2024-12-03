В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

За 12 лет питомец стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ. Известно, что у Мира был дружелюбный веселый характер и отличный аппетит.

Уточняется, что причиной смерти кота стала болезнь.

В 2012 году Путину подарили щенка японской породы акита-ину в знак признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после стихийных бедствий в марте 2011 года. В качестве ответного подарка президент России преподнес губернатору префектуры Акита котенка, напоминает «Радиоточка НСН».

