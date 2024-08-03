В Японии совершил аварийную посадку американский военный вертолет
3 августа 202407:27
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на рисовом поле в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что на поле в городе Эбина (префектура Канагава) приземлилось воздушное судно. Как уточнила пожарная охрана, посадку совершил американский военный вертолет.
Данных о пострадавших не приводится.
Ранее в Новой Зеландии аварийно сел самолет Boeing 737 авиакомпании Virgin Australia, летевший из Квинстауна в Мельбурн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru