В Японии совершил аварийную посадку американский военный вертолет

Военный вертолет США совершил аварийную посадку на рисовом поле в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что на поле в городе Эбина (префектура Канагава) приземлилось воздушное судно. Как уточнила пожарная охрана, посадку совершил американский военный вертолет.

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее в Новой Зеландии аварийно сел самолет Boeing 737 авиакомпании Virgin Australia, летевший из Квинстауна в Мельбурн.

