Горящий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Новой Зеландии

Сразу после взлета возникла проблема, и самолет был перенаправлен в аэропорт Инверкаргилла, где благополучно приземлился. Жители Куинстауна сообщили, что видели в небе горящий Boeing 737, а также слышали громкие звуки.

Вероятной причиной ЧП в авиакомпании назвали столкновение с птицей, сообщает 7 News. В итоге один из двигателей заглох.

Ранее стало известно, что около 300 самолетов Boeing имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву самолетов в воздухе, напоминает RT.

