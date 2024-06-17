Горящий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Новой Зеландии
Самолет австралийской авиакомпании Virgin Australia, совершавший рейс из Квинстауна в Мельбурн, совершил аварийную посадку в Новой Зеландии, сообщили в аэропорту вылета.
Сразу после взлета возникла проблема, и самолет был перенаправлен в аэропорт Инверкаргилла, где благополучно приземлился. Жители Куинстауна сообщили, что видели в небе горящий Boeing 737, а также слышали громкие звуки.
Вероятной причиной ЧП в авиакомпании назвали столкновение с птицей, сообщает 7 News. В итоге один из двигателей заглох.
Ранее стало известно, что около 300 самолетов Boeing имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву самолетов в воздухе, напоминает RT.
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