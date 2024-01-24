В Японии сотни автомобилей застряли на трассе из-за снега
Несколько сотен автомобилей попали в затор на скоростной трассе Мэйсин в японской префектуре Гифу в регионе Тюбу на острове Хонсю. Им на помощь следуют 350 бойцов Сил самообороны, сообщил телеканал NHK.
Пробка на дороге возникла утром из-за того, что в районе развязки два грузовика застряли в снегу. С того момента там выпало около полуметра снега. Протяжённость затора из машин превысила по пять километров в обоих направлениях движения.
Посланные на помощь военные должны организовать расчистку трассы. Они также раздадут водителям и пассажирам продовольствие и доставят топливо. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обильные снегопады уже несколько дней идут в ряде районов на главном японском острове Хонсю и на Хоккайдо. Заторы на дорогах возникают повсеместно, в том числе в префектурах Сига, Хёго и в Киото.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru