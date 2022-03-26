В Японии предупредили об опасности столкновения с Россией из-за Курил

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — считает парламентарий.

При этом Судзуки признал, что действия России, принявшей решение прекратить переговоры по мирному соглашению, вызваны санкциями со стороны Токио.

