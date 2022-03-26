В Японии предупредили об опасности столкновения с Россией из-за Курил

Отмена переговоров Японии и России по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора может привести к столкновению двух стран из-за усиления влияния США на Токио. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с Shukan Gendai.

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«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — считает парламентарий.

При этом Судзуки признал, что действия России, принявшей решение прекратить переговоры по мирному соглашению, вызваны санкциями со стороны Токио.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Курильские ОстроваРоссияЯпония
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