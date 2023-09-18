В Японии прошло землетрясение магнитудой 6,4

Очаг залегал на глубине 170 километров. Уточняется, что сила толчков доходила до трех баллов при максимальной шкале в семь баллов, принятой в азиатской стране.

Отмечается, что угрозы цунами нет, информации о разрушениях или жертвах не приводится.

