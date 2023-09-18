В Японии прошло землетрясение магнитудой 6,4
18 сентября 202316:56
В Японии близ Окинавы прошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 170 километров. Уточняется, что сила толчков доходила до трех баллов при максимальной шкале в семь баллов, принятой в азиатской стране.
Отмечается, что угрозы цунами нет, информации о разрушениях или жертвах не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru