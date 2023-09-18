В Японии прошло землетрясение магнитудой 6,4

В Японии близ Окинавы прошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает метеорологическое управление страны.

Число жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло семи тысяч

Очаг залегал на глубине 170 километров. Уточняется, что сила толчков доходила до трех баллов при максимальной шкале в семь баллов, принятой в азиатской стране.

Отмечается, что угрозы цунами нет, информации о разрушениях или жертвах не приводится.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение

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