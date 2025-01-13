В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Отмечается, что эпицентр располагался около префектуры Миядзаки на глубине 30 километров.

После землетрясения объявлено об опасности возникновения цунами для префектуры Миядзаки и для префектуры Коти, которая находится на юге острова Сикоку. Власти призывают не находиться в море и уйти подальше от береговой линии. Высота цунами составила один метр, волна уже достигла берега, об ущербе не сообщается.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил «Радиоточке НСН», что небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год.

