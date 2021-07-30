В Японии признали провал политики Абэ в отношении России
Япония при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ провалила внешнюю политику в отношении России. Новому руководству страны нужно ее пересмотреть, пишет издание Asahi.
Автор статьи прокомментировал слова главы российского правительства Михаила Мишустина о том, что рассматривается возможность введения режима свободной таможенной территории на Курильских островах. По его мнению, Москва не имеет права предлагать сотрудничество на этой территории третьим странам. «Япония в этом случае может остаться ни с чем», - говорится в статье.
Автор напомнил, что еще в 2016 году Абэ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о готовности на совместную экономическую деятельность на Курилах. Это, по мнению аналитика, было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение». В статье он призывает новое правительство пересмотреть политику в отношении России, передает РИА ФАН.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов, пишет «Газета.ру». Японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- В Японии признали провал политики Абэ в отношении России
- VK Fest перенесли на 2022 год
- В России за сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19
- Доллар впервые за июль упал ниже 73 рублей
- Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр
- Источником локальной вспышки COVID-19 в Китае стал самолет из Москвы
- Теннисист Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира
- В Туве зарезали десятимесячного ребенка во время ссоры
- Доктор в Канаде использовал свои биоматериалы для процедуры ЭКО
- Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru