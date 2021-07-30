В Японии признали провал политики Абэ в отношении России

Япония при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ провалила внешнюю политику в отношении России. Новому руководству страны нужно ее пересмотреть, пишет издание Asahi.

Автор статьи прокомментировал слова главы российского правительства Михаила Мишустина о том, что рассматривается возможность введения режима свободной таможенной территории на Курильских островах. По его мнению, Москва не имеет права предлагать сотрудничество на этой территории третьим странам. «Япония в этом случае может остаться ни с чем», - говорится в статье.

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Автор напомнил, что еще в 2016 году Абэ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о готовности на совместную экономическую деятельность на Курилах. Это, по мнению аналитика, было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение». В статье он призывает новое правительство пересмотреть политику в отношении России, передает РИА ФАН.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов, пишет «Газета.ру». Японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КурилыСиндзо АбэЯпония
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