В Японии признали провал политики Абэ в отношении России

Автор напомнил, что еще в 2016 году Абэ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о готовности на совместную экономическую деятельность на Курилах. Это, по мнению аналитика, было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение». В статье он призывает новое правительство пересмотреть политику в отношении России, передает РИА ФАН.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов, пишет «Газета.ру». Японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.

