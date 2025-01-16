В Японии предупредили о риске землетрясения магнитудой 8–9 в разломе Нанкай
Вероятность мощного землетрясения магнитудой 8–9 в Японии в ближайшие 30 лет возросла до 80%. Об этом заявили в правительственной комиссии по исследованию сейсмической активности, сообщает NHK.
Специалисты предполагают, что подземные толчки произойдут юго-восточнее острова Хонсю в разломе Нанкай. Вероятность землетрясения в течение 40 лет оценивают до 90%, в перспективе 50 лет — более 90%.
Последнее разрушительное землетрясение в разломе Нанкай произошло в декабре 1946 года, его магнитуда составила 8.
Ранее в Японии зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой 6,4 рядом с островом Кюсю, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru