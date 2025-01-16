В Японии предупредили о риске землетрясения магнитудой 8–9 в разломе Нанкай

Вероятность мощного землетрясения магнитудой 8–9 в Японии в ближайшие 30 лет возросла до 80%. Об этом заявили в правительственной комиссии по исследованию сейсмической активности, сообщает NHK.

Специалисты предполагают, что подземные толчки произойдут юго-восточнее острова Хонсю в разломе Нанкай. Вероятность землетрясения в течение 40 лет оценивают до 90%, в перспективе 50 лет — более 90%.

Последнее разрушительное землетрясение в разломе Нанкай произошло в декабре 1946 года, его магнитуда составила 8.

Ранее в Японии зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой 6,4 рядом с островом Кюсю, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры