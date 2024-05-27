Пхеньян предупредил Японию о планах запустить спутник в ближайшие дни
Северная Корея уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника, сообщает японская береговая охрана.
Это произойдет с 27 мая по 4 июня. Запуск ракеты-носителя с космическим аппаратом будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.
Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов с призывом проявлять осторожность при прохождении этих мест.
Ранее стало известно, что КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пхеньян предупредил Японию о планах запустить спутник в ближайшие дни
- Вице-премьер Италии призвал генсека НАТО оставить свой пост
- Делегация Конгресса США посетит Тайвань
- Сборная Чехии обыграла Швейцарию, став чемпионом мира по хоккею
- Заведено дело после драки со стрельбой в Челябинске
- Глава СК поручил завести дело после нападения на медработников под Самарой
- Шольц считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
- В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены
- Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины
- Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru