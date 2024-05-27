Пхеньян предупредил Японию о планах запустить спутник в ближайшие дни

Северная Корея уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника, сообщает японская береговая охрана.

КНДР рассмотрит вмешательство в работу своих спутников как объявление войны

Это произойдет с 27 мая по 4 июня. Запуск ракеты-носителя с космическим аппаратом будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.

Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов с призывом проявлять осторожность при прохождении этих мест.

Ранее стало известно, что КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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