Пхеньян предупредил Японию о планах запустить спутник в ближайшие дни

Это произойдет с 27 мая по 4 июня. Запуск ракеты-носителя с космическим аппаратом будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.

Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов с призывом проявлять осторожность при прохождении этих мест.

Ранее стало известно, что КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

