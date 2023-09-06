В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ
6 сентября 202321:16
Стоимость поддержанных автомобилей в Японии снижается второй месяц подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании USS.
В августе средняя цена на автомобили составила около миллиона иен (порядка $6,8 тысячи). Это на 6,9% ниже аналогичного периода 2022 года.
В компании полагают, что стоимость автомобилей продолжит идти вниз. Это связано с ограничением на экспорт в Россию.
Япония 9 августа ужесточила экспорт поддержанных машин в РФ. Запрещено поставлять автомобили с объемом двигателя более 1,9 л и гибриды, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru