В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ

В августе средняя цена на автомобили составила около миллиона иен (порядка $6,8 тысячи). Это на 6,9% ниже аналогичного периода 2022 года.

В компании полагают, что стоимость автомобилей продолжит идти вниз. Это связано с ограничением на экспорт в Россию.

Япония 9 августа ужесточила экспорт поддержанных машин в РФ. Запрещено поставлять автомобили с объемом двигателя более 1,9 л и гибриды, напоминает «Радиоточка НСН».

