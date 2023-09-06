В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ

Стоимость поддержанных автомобилей в Японии снижается второй месяц подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании USS.

«Нехватка места на диске»: Toyota назвала причину остановки всех своих заводов

В августе средняя цена на автомобили составила около миллиона иен (порядка $6,8 тысячи). Это на 6,9% ниже аналогичного периода 2022 года.

В компании полагают, что стоимость автомобилей продолжит идти вниз. Это связано с ограничением на экспорт в Россию.

Япония 9 августа ужесточила экспорт поддержанных машин в РФ. Запрещено поставлять автомобили с объемом двигателя более 1,9 л и гибриды, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвтомобилиРоссияЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры