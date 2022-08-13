В Японии объявили эвакуацию 72 тысяч человек из-за тайфуна

Тайфун возник к югу от Японии в пятницу, ожидается, что в субботу во второй половине дня он обрушится на тихоокеанское побережье страны. За последние сутки в Сидзуоке уже выпало более 200 мм осадков, к утру воскресенья их уровень может достичь 300 мм. Указание об эвакуации — четвертый из пяти уровней угрозы; населению рекомендуют перебраться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.

Сейчас «Меари» находится в 200 километрах юго-западнее Сидзуоки и движется к северу со скоростью 20 км/ч. Тайфун к утру воскресенья достигнет северо-восточного побережья, а затем уйдет на северо-восток, в Тихий океан.

