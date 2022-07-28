Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Японии, передает ТАСС.

По данным центра, очаг природного явления залегал на глубине 30 км. Эпицентр землетрясения располагался в 394 км к юго-востоку от города Кисарадзу.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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