Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии
28 июля 202223:55
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Японии, передает ТАСС.
По данным центра, очаг природного явления залегал на глубине 30 км. Эпицентр землетрясения располагался в 394 км к юго-востоку от города Кисарадзу.
Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru