В Японии обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку
Инородные вещества обнаружили в обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer в японской префектуре Окинава. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Слова Като приводит ТАСС. Как отметил генсек кабмина, в связи с находкой власти Японии обратились к производителю. В Pfizer сообщили, что в препарате «с высокой долей вероятности находится резиновая крошка от крышки ампулы», образовавшаяся от неправильного прокалывания шприцем.
Производитель добавил, что аналогичные инциденты случались с вакциной Moderna, однако наличие резиновой крошки никак не влияет на безопасность препаратов.
Ранее инородные вещества обнаружили в поставленной в Японию партии вакцины Moderna. В частности, в префектуре Окинава медики нашли в одной ампуле и двух шприцах некое черное вещество, в еще одном шприце — примеси розового цвета, напоминают Известия. В связи с инцидентом власти отказались от использования 1,63 миллиона доз вакцины Moderna.
Позже проверка Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии показала, что в ампулах с препаратом нет посторонних примесей, и инородные вещества могли появиться из-за неаккуратного удаления резиновой пробки, отмечает телеканал «360».
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