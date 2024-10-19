В Японии мужчина попытался протаранить машиной канцелярию премьера

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии и попытался протаранить на машине канцелярию премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, в субботу японец бросил пять-шесть бутылок в штаб-квартиру партии. В результате был поврежден минивэн полиции, находившийся у здания. Машина незначительно обгорела.

Позже мужчина попытался на белом минивэне протаранить здание канцелярии японского премьер-министра. Однако авто застряло в ограде. Кроме того, нападавший пытался бросить дымовую шашку. Злоумышленника задержала полиция.

Ранее в Японии в аэропорту префектуры Миядзаки произошел хлопок на одной из рулежных дорожек, все рейсы в авиагавани отменили.

