В Японии мужчина попытался протаранить машиной канцелярию премьера
Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии и попытался протаранить на машине канцелярию премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным СМИ, в субботу японец бросил пять-шесть бутылок в штаб-квартиру партии. В результате был поврежден минивэн полиции, находившийся у здания. Машина незначительно обгорела.
Позже мужчина попытался на белом минивэне протаранить здание канцелярии японского премьер-министра. Однако авто застряло в ограде. Кроме того, нападавший пытался бросить дымовую шашку. Злоумышленника задержала полиция.
Ранее в Японии в аэропорту префектуры Миядзаки произошел хлопок на одной из рулежных дорожек, все рейсы в авиагавани отменили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru