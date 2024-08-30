В Японии из-за тайфуна погибли четыре человека около 100 пострадали

Из-за разбушевавшегося тайфуна «Шаньшань» в Японии четыре человека погибли, более 100 местных жителей получили различного рода ранения, сообщает The Japan Times.

Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» достигло 18 человек

На наиболее пострадавшем от разгула стихии острове Кюсю более без электричества остались около 100 тысяч домов.

Ранее на Тайване 190 человек пострадали из-за тайфуна «Коину», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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