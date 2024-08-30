В Японии из-за тайфуна погибли четыре человека около 100 пострадали
30 августа 202412:19
Из-за разбушевавшегося тайфуна «Шаньшань» в Японии четыре человека погибли, более 100 местных жителей получили различного рода ранения, сообщает The Japan Times.
На наиболее пострадавшем от разгула стихии острове Кюсю более без электричества остались около 100 тысяч домов.
Ранее на Тайване 190 человек пострадали из-за тайфуна «Коину», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru