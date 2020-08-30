В Японии испытали пилотируемый летающий автомобиль
Пилотируемый автомобиль, который способен летать, прошел успешные испытания в Японии. Аппарат создан компанией SkyDrive, руководитель проекта Томохиро Фукудзава рассказал о результатах тестов агентству Associated Press.
Автомобиль SD-03 поднялся в воздух на 4 минуты при возможности к полету в течение пяти минут. Испытания прошли на высоте 2 метров. Пока скорость летающего автомобиля составляет несколько км/час. Разработчики ищут возможности нарастить скорость и время полета аппарата, пишет Газета.ru.
Проект SkyDrive – один из наиболее успешных из существующих в мире. Японский летающий автомобиль обходится без взлетно-посадочных площадок, человеку для его управления не требуется лицензия пилота. Разработчики планируют сделать автомобиль полностью автономным.
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