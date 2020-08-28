Пандемия лишила автопроизводителей $250 млрд выручки

Мировые автопроизводители не досчитались 250 миллиардов долларов в первые шесть месяцев года в связи с пандемией. Ограничения в связи с распространением коронавируса привели к приостановке производства, карантин привёл к серьёзному сокращению спроса.

Такие выводы следуют из отчетности компаний, которую проанализировало авторитетное издание Dow Jones. Оно констатирует, что из-за пандемии автопроизводители повсеместно столкнулись с одним из самых серьезных кризисов за последнее время. Правда, некоторые ожидают исправления ситуации во втором полугодии.

Больше всего финансово пострадали Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG – два крупнейших мировых автопроизводителя по объему продаж. Совокупно они потеряли $69,61 млрд выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Выручка Volkswagen, который производит машины под этой маркой, а также такие бренды, как Audi и Porsche, за январь – июнь оказалась на $34,17 млрд ниже, чем за такой же отрезок прошлого года.

Французская Renault SA потеряла $11,35 млрд выручки и отчиталась о рекордном чистом убытке в размере $8,63 млрд за первое полугодие. Американские автопроизводители также упали. Ford Motor, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles NV совокупно не досчитались $69,29 млрд выручки.

Между тем Tesla, одним из основателей которой считается предприниматель Илон Маск, чувствует себя намного лучше. Продажи её электромобилей упали во втором квартале, однако рост выручки за первые три месяца года помог компенсировать спад. Производитель нарастил выручку за первое полугодие более чем на $1 млрд.

