В Японии испугались сбоя поставок при закрытии воздушного пространства для самолетов России

Правительство Японии опасается, что решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний из России может привести к сбоям поставок товаров в страну. Об этом сообщает телеканал NHK.

Япония заморозит активы ряда российских банков

Отмечается, что географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, и если РФ закроет небо в ответ, это отразится на поставках на японскую территорию.

Ранее более 35 стран закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов из-за спецоперации РФ на Украине. Москва предприняла аналогичные меры в отношении этих государств, пишет Ura.ru. В Японии при этом заявляли, что рассмотрят вопрос о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Воздушное пространствоРоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры