В Японии испугались сбоя поставок при закрытии воздушного пространства для самолетов России
Правительство Японии опасается, что решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний из России может привести к сбоям поставок товаров в страну. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, и если РФ закроет небо в ответ, это отразится на поставках на японскую территорию.
Ранее более 35 стран закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов из-за спецоперации РФ на Украине. Москва предприняла аналогичные меры в отношении этих государств, пишет Ura.ru. В Японии при этом заявляли, что рассмотрят вопрос о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, напоминает RT.
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