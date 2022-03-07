В Японии испугались сбоя поставок при закрытии воздушного пространства для самолетов России

Отмечается, что географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, и если РФ закроет небо в ответ, это отразится на поставках на японскую территорию.

Ранее более 35 стран закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов из-за спецоперации РФ на Украине. Москва предприняла аналогичные меры в отношении этих государств, пишет Ura.ru. В Японии при этом заявляли, что рассмотрят вопрос о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, напоминает RT.

