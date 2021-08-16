В Японии допустили ухудшение отношений Украины с Западом

По данным издания, украинские власти вынуждены идти на сближение с Китаем из-за «прохладного» отношения к Киеву со стороны Вашингтона и стран ЕС, на поддержку которых надеется Зеленский.

Развитие отношений с Китаем кроет в себе опасность. При необходимости укрепить сплочённость с западными странами против Москвы разногласия вокруг Китая дадут России больше пространства для манёвра.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, по словам которого, Киев «развернется» к Китаю в случае, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения.

