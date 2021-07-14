В WhatsApp поменяли принцип работы звонков через приложение
В WhatsApp изменился принцип работы звонков через приложение. Изменения затронули как видео-, так и аудиозвонки. Теперь в мессенджере – новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime, сообщает портал WABetaInfo.
Втрое изменение коснулось групповых чатов. Сейчас у пользователей есть возможность присоединиться к звонку, даже если он уже начался.
Ранее Приложение WhatsApp запустило функцию, которая позволяет выбирать качество передаваемых видеороликов. Воспользоваться ею смогут обладатели смартфонов на базе Android.
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