В WhatsApp поменяли принцип работы звонков через приложение

В WhatsApp изменился принцип работы звонков через приложение. Изменения затронули как видео-, так и аудиозвонки. Теперь в мессенджере – новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime, сообщает портал WABetaInfo.

Втрое изменение коснулось групповых чатов. Сейчас у пользователей есть возможность присоединиться к звонку, даже если он уже начался.

Ранее Приложение WhatsApp запустило функцию, которая позволяет выбирать качество передаваемых видеороликов. Воспользоваться ею смогут обладатели смартфонов на базе Android.



