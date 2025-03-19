Сторонница Джеорджеску сняла свою кандидатуру с президентских выборов в Румынии

Ранее Центральная избирательная комиссия Румынии одобрила регистрацию Гаврилэ как кандидата в президенты. Это произошло на фоне решения Конституционного суда, который отклонил жалобы Кэлина Джеорджеску, оппозиционного политика, и подтвердил его недопуск к выборам. Джеорджеску назвал это решение «ударом по демократии» и призвал своих сторонников не отказываться от своих идеалов.

Президентские выборы 2024 года были отменены Конституционным судом 6 декабря из-за выявленных нарушений. Лидером первого тура стал Джеорджеску с 22,94% голосов. После аннулирования выборов в январе 2025 года начались протесты, в ходе которых сторонники Джеорджеску требовали признания его победы, передает «Радиоточка НСН».

