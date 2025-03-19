Сторонница Джеорджеску сняла свою кандидатуру с президентских выборов в Румынии

Лидер Партии молодых людей Румынии Ана-Мария Гаврилэ объявила, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу главы «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона.

Она объяснила свое решение стремлением усилить позиции движения суверенистов и обеспечить наилучшие шансы на победу в борьбе за восстановление конституционного порядка и справедливости в стране.

На выборах президента Румынии Кэлина Джеорджеску заменит его консультант

Ранее Центральная избирательная комиссия Румынии одобрила регистрацию Гаврилэ как кандидата в президенты. Это произошло на фоне решения Конституционного суда, который отклонил жалобы Кэлина Джеорджеску, оппозиционного политика, и подтвердил его недопуск к выборам. Джеорджеску назвал это решение «ударом по демократии» и призвал своих сторонников не отказываться от своих идеалов.

Президентские выборы 2024 года были отменены Конституционным судом 6 декабря из-за выявленных нарушений. Лидером первого тура стал Джеорджеску с 22,94% голосов. После аннулирования выборов в январе 2025 года начались протесты, в ходе которых сторонники Джеорджеску требовали признания его победы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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