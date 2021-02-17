В возрасте 100 лет умер создатель дефибриллятора

Умер американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун. 7 июня ему исполнилось бы 100 лет.

О кончине известного медика сообщает NYT со ссылкой на родственников ученого.

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Внучка Ариэль Лаун Левитон сообщила, что кардиохирург заболел пневмонией, которая привела к сердечной недостаточности.

Бернард Лаун родился в Литве. Новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией, он разработал в 1962 году. Медик участвовал в проведении операций на открытом сердце. В 1985 году он получил Нобелевскую премию мира. В США он возглавлял движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».


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ФОТО: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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