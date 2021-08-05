В ВОЗ заявили о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19

Мир вступил в период «реальной опасности» из-за коронавируса. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — приводит его слова ТАСС.

Гебрейсус подчеркнул, что распространению коронавируса способствуют возросшие социальные контакты, непоследовательность мер в здравоохранении и общественной сфере, «неравноправная вакцинация».

Глава ВОЗ напомнил о своем призыве ввести временный мораторий на бустерную вакцинацию как минимум до конца сентября, отметив, что основной объем вакцин от COVID-19 ушел «в страны с высокими и средними доходами».

По мнению Гебрейсуса, это ограничение позволило бы направить высвободившиеся дозы препаратов на проведение вакцинации в странах с низкими доходами, а также поспособствовало достижению цели ВОЗ — до конца сентября иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира.



