В ВОЗ выяснили период наибольшей заразности COVID-19

Инфицированные коронавирусом нового типа наиболее интенсивно распространяют инфекцию в первые дни заболевания. Об этом сообщила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове. Она уточнила, что речь идёт о периоде, когда у заболевшего только развиваются симптомы.

Медики из США и Германии установили, что о 8-9 дней с начала развития болезни заразными бывают пациенты с легкими и средними симптомами. При более тяжелых формах COVID-19 период заразности увеличивается. Однако точное количество дней пока нельзя назвать.

Кроме того, в ВОЗ установили, что коронавирус передается примерно в 40% случаев, отмечает Ura.ru. Ранее министерство здравоохранения России предупреждало, что у пожилых людей болезнь может протекать с симптомами, которые не свойственны другим пациентам. COVID-19 у стариков способен, например, понижать давление и вызывать бред.

