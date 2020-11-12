В ВОЗ предупредили об опасности заражения коронавирусом от норок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что заражение коронавирусом от норок может быть опасно для человека из-за мутации вируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вуйнович, вирус имеет иное строение шипов, что может сказаться на разработке вакцины. Она пояснила, что вакцина разрабатывается на основе белка, который в новой мутации иной. В таком случае вакцина не будет работать против вируса эффективно.

Ранее ВОЗ сообщала о том, что на фермах Дании, Швеции, Нидерландах и ряде других стран был обнаружен коронавирус у норок. Согласно данным организации, норки заражаются от людей.

